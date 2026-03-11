Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
33.74EUR
0.34EUR
1.02 %
11:43:51
BMN
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 10:51:02
Assicurazioni Generali Buy
Assicurazioni Generali
33.74 EUR 1.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe mit der Kapitalausstattung erneut positiv überrascht, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilitätsquote liege über der Konsensschätzung, hierauf dürften sich die Blicke am Markt richten./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.53%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
