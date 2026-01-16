Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Absatzzahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. An den wichtigsten Absatzmärkten in Nordamerika und Europa gebe es leichte Aufwärtstendenzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese blieben aber weiterhin von u?berdurchschnittlicher Unsicherheit geprägt. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie des Nutzfahrzeugbauers wirke ausgewogen./rob/tih/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Halten
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
40.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
41.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15:43
|Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
13:19
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
10:15
|Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck (AWP)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX aktuell: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Deutsche Bank AG gibt Daimler Truck-Aktie Buy (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)