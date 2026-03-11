Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’958.5900 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’640 -1.4%  Euro 0.9023 0.0%  EStoxx50 5’795 -0.7%  Gold 5’159 -0.6%  Bitcoin 54’932 0.9%  Dollar 0.7810 0.0%  Öl 92.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen 11.03.2026 23:37:00

Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Daimler Truck gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daimler Truck veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Daimler Truck
37.81 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Daimler Truck stellt am 12.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,702 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,950 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daimler Truck in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 12,87 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 14,35 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 49,50 Milliarden EUR, gegenüber 54,08 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Daimler Truck-Aktie: Die Entstehungsgeschichte der Kult-Lkws
Daimler Truck erhält mit Arquus Grossauftrag für Militärlaster - Aktie leichter

Bildquelle: Daimler Truck AG,Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten