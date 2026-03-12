GEA 56.60 CHF 1.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.