GEA Aktie 360133 / DE0006602006
56.00CHF
0.50CHF
0.90 %
13:02:13
SWX
12.03.2026 11:29:15
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
62.75 €
Abst. Kursziel*:
0.40%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
62.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.48%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
