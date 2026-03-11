BMW Aktie 324410 / DE0005190003
72.26CHF
1.40CHF
1.98 %
11:48:24
SWX
12.03.2026 11:07:09
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Auto-Geschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, schrieb Christian Frenes am Donnerstagmorgen. Die Anlegerrendite für das Vorjahr sei allerdings stark. Die Ziele für 2026 stuft er als konservativ ein./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.46 €
|
Abst. Kursziel*:
30.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.31%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
