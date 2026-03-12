Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.03.2026 08:46:31

Daimler Truck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43.20 € 		Abst. Kursziel*:
8.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.50%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

