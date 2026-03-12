Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.20 €
|
Abst. Kursziel*:
8.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.50%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
