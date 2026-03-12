HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
12.03.2026 10:59:44
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 37 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Modeunternehmen habe solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Boss sei es gelungen, die Lager zu räumen, auch wenn das die Marge etwas gedrückt habe./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.28 €
|
Abst. Kursziel*:
15.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.48%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
