Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 37 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Modeunternehmen habe solide Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Boss sei es gelungen, die Lager zu räumen, auch wenn das die Marge etwas gedrückt habe./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET



