12.03.2026 11:06:32

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Der größte realistische Deal in der Bierbranche wäre eine Übernahme der in privaten Händen befindlichen Castel durch AB Inbev, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Dieser dürfte einen Umfang von bis zu 15 Milliarden US-Dollar haben. Interesse dürfte AB Inbev vor allem am Afrika-Geschäft der Castel Group haben, die Bier und Softdrinks produziert./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
61.84 € 		Abst. Kursziel*:
32.60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
62.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.66%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

