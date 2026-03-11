Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) liege im Mittelwert etwas unter dem Analysenkonsens, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Resultate. Gleiches gelte für das Margenziel im Nordamerika-Geschäft, obwohl der Nutzfahrzeughersteller dort starke Auftragseingänge verzeichnet habe. Nicht berücksichtigt seien dabei zollbedingte Preiserhöhungen, die er selbst erwarte./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.37 €
|
Abst. Kursziel*:
15.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.84%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
