GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von GEA legte um 11:59 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.8 Prozent auf 62.70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 0.48 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52’956 GEA-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8.5 Prozent zu Buche. GEA wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.05.2026 vorlegen.

