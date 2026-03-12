GEA Aktie 360133 / DE0006602006
12.03.2026 12:19:45
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Das GEA-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff genauer unter die Lupe genommen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von GEA legte um 11:59 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.8 Prozent auf 62.70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 0.48 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52’956 GEA-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8.5 Prozent zu Buche. GEA wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
