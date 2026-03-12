Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’861 -0.8%  SPI 17’954 0.0%  Dow 47’417 -0.6%  DAX 23’618 -0.1%  Euro 0.9025 0.0%  EStoxx50 5’757 -0.7%  Gold 5’179 0.4%  Bitcoin 55’069 0.3%  Dollar 0.7807 0.0%  Öl 97.3 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RWE-Aktie höher: Trotz weniger Gewinn steigt die Dividende - Erweiterung des US-Geschäfts
KI-Chip-Wettrennen: So sieht ein UBS-Analyst die Aktien von NVIDIA, Micron und AMD
GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
TUI-Aktie im Sinkflug: Verschobener Oman-Deal und teures Kerosin drücken Margen
Warum zwischen Dollar, Euro und Franken kaum Bewegung auszumachen ist
Suche...

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Analyse 12.03.2026 12:19:45

GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

GEA-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Das GEA-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Lars Vom-Cleff genauer unter die Lupe genommen.

GEA
56.75 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff lobte das gute organische Wachstum des Anlagenbauers für 2025, das sich weiter beschleunigen dürfte. Dies schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar mit Blick auf gestiegenen Auftragseingang und -bestand.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die GEA-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von GEA legte um 11:59 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.8 Prozent auf 62.70 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 0.48 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52’956 GEA-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8.5 Prozent zu Buche. GEA wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 11.05.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: GEA