Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
39.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.94%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17.19%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
04.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.ch)
|
04.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
04.03.26