Papier unter der Lupe 12.03.2026 10:49:45

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform

Die Daimler Truck-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Daimler Truck
38.93 CHF 2.97%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Prognose für die Profitabilität 2026 liege unter der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das liege an den Kosten der Importzölle. In diesem Monat begännen die angekündigten Aktienrückkäufe.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.6 Prozent auf 43.53 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 21.89 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 661’902 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 16.6 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 12.03.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

