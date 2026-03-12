JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
16.68CHF
1.71CHF
11.45 %
11:57:45
BRXC
12.03.2026 10:55:02
JCDecaux Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
19.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
16.73 €
|
Abst. Kursziel*:
15.36%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
18.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.06%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|10:55
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08:10
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
