JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919

16.68
CHF
1.71
CHF
11.45 %
11:57:45
BRXC
12.03.2026 10:55:02

JCDecaux Market-Perform

JCDecaux
16.68 CHF 11.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Annick Maas attestierte dem Werbedienstleister ein starkes Zahlenwerk. Das prozentuale Umsatzplus im vierten Quartal habe die Konsensschätzung um mehr als das Doppelte überboten, so die Expertin am Donnerstag./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Market-Perform
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
19.30 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
16.73 € 		Abst. Kursziel*:
15.36%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
18.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.06%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

10:55 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
08:10 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
CHF
