Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
38.07CHF
1.97CHF
5.46 %
16:09:16
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.01.2026 13:53:00
Daimler Truck Neutral
Daimler Truck
37.33 CHF 0.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Berichtssaison der Investitionsgüterbranche sei recht gut angelaufen, schrieb Daniela Costa am Dienstag. Daimler Truck, Geberit und VAT hätten die Markterwartungen getoppt oder zumindest erfüllt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.95 €
|
Abst. Kursziel*:
0.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.38%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: So performt der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Daimler Truck-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral (finanzen.ch)
|
19.01.26
|DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.01.26
|DZ BANK bescheinigt Halten für Daimler Truck-Aktie (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)