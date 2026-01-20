Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.01.2026 08:49:33

Daimler Truck Neutral

Daimler Truck
36.84 CHF -0.51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Neutral" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
40.08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
39.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

