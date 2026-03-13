Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'858 0.1%  SPI 17'935 0.1%  Dow 46'678 -1.6%  DAX 23'531 -0.3%  Euro 0.9030 -0.2%  EStoxx50 5'741 -0.1%  Gold 5'095 0.1%  Bitcoin 56'993 2.8%  Dollar 0.7876 0.2%  Öl 100.5 -1.3% 
Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

39.15
CHF
0.71
CHF
1.85 %
12:12:16
SWX
13.03.2026 10:58:27

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
38.95 CHF 0.18%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe ein solides Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Zudem sollte die robuste Auftragsentwicklung in Nordamerika im laufenden Quartal angehalten und damit den Trend in Europa gespiegelt haben. Hierzulande sehe er das Restrukturierungsprogramm dem Zeitplan voraus./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.55 € 		Abst. Kursziel*:
17.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.31%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

