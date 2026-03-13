JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Das Unternehmen dürfte auch 2026 die Erwartungen übertreffen und die Ziele höher stecken.

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0.5 Prozent im Plus bei 46.86 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 20.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 136’989 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 4.3 Prozent.

