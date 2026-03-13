Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
13.03.2026 12:52:44
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Fresenius SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Das Unternehmen dürfte auch 2026 die Erwartungen übertreffen und die Ziele höher stecken.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0.5 Prozent im Plus bei 46.86 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 20.79 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 136’989 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 4.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
