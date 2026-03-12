Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

38.41
CHF
1.54
CHF
4.18 %
16:24:58
SWX
12.03.2026 14:57:46

Daimler Truck Overweight

Daimler Truck
38.88 CHF 2.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43.07 € 		Abst. Kursziel*:
9.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.23%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

