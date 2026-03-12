Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
38.41CHF
1.54CHF
4.18 %
16:24:58
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 14:57:46
Daimler Truck Overweight
Daimler Truck
38.88 CHF 2.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Margen seien robust und die Auftragslage entwickele sich dynamisch, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei von Zurückhaltung geprägt./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 12:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43.07 €
|
Abst. Kursziel*:
9.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Daimler Truck
|
14:38
|Daimler Truck-Aktie weiter erholt: Verhaltener Start ins Jahr 2026 (AWP)
|
12:33
|Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt (AWP)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
10:49
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Underperform (finanzen.ch)
|
10:34
|Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
|
09:45
|Daimler Truck-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.ch)
|
09:39
|JP Morgan Chase & Co.: Daimler Truck-Aktie erhält Overweight (finanzen.ch)