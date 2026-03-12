Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Mitte der Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebit) exklusive des Asiengeschäfts, das im April separat an die Börsen gebracht werde, liege knapp unter dem Konsens, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Er habe das Asien-Geschäft des Nutzfahrzeugherstellers aus seinen Schätzungen herausgenommen, was aber an seiner zugrunde liegenden Ebit-Prognose nichts ändere. Die Auswirkungen der US-Zollpolitik seien am Markt eingepreist, und die angenommene Margen-Untergrenze im Nordamerikageschäft beinhalte keine Risiken für die Marktanteile. Zudem bevorzugt Aspinall nun wieder Daimler Truck gegenüber Volvo./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41.55 € 		Abst. Kursziel*:
20.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.78%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:28 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
