Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

391.52
CHF
7.14
CHF
1.86 %
14:09:08
BRXC
13.03.2026 12:15:07

Linde Overweight

Linde
391.52 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 455 auf 525 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Linde sei angesichts der gegenwärtig schwierigen Marktbedingungen besser aufgestellt als andere Unternehmen aus der Rohstoffbranche, schrieb Jeffrey Zekauskas am Donnerstagabend. Die Kunden aus dem US-Chemiesektor dürften operativ zulegen, um von höheren Exportpreisen zu profitieren. Die Inflation der Rohstoffpreise dürfte zu einem gewissen Grad an die Kunden des Herstellers industriell genutzter Gase weitergereicht werden./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Overweight
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 525.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 490.41 		Abst. Kursziel*:
7.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 490.48 		Abst. Kursziel aktuell:
7.04%
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

