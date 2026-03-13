Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 56,60 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Das Unternehmen dürfte auch 2026 die Erwartungen übertreffen und die Ziele höher stecken./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.84 €
|
Abst. Kursziel*:
20.84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
10.03.26
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, buy (EQS Group)
|
06.03.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:00
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:04
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:04
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:00
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:04
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|42.09
|2.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:19
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|13:14
|
Bernstein Research
Air Liquide Outperform
|13:13
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|12:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Adobe Sell
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Siltronic Hold
|12:16
|
Deutsche Bank AG
JCDecaux Hold
|12:15
|
Deutsche Bank AG
RTL Hold