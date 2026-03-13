Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei Siemens Healthineers sei die operative Qualität des Unternehmens nicht hinreichend eingepreist./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.55 €
|
Abst. Kursziel*:
54.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.83%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|34.84
|1.54%
