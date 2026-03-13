Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktienanalyse 13.03.2026 12:49:44

JP Morgan Chase & Co. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington hat sich intensiv mit dem Siemens Healthineers-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Siemens Healthineers
34.79 CHF -2.69%
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei Siemens Healthineers sei die operative Qualität des Unternehmens nicht hinreichend eingepreist.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:33 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.6 Prozent auf 38.79 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 58.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 147’232 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 11.6 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

