JP Morgan Chase & Co. beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Niedrigere Schätzungen hätten die Kurse in der europäischen Medizintechnik- und Gesundheitsbranche zuletzt belastet, schrieb David Adlington am Donnerstagabend. Chancen böten sich, sollte es im Nahen Osten eine rasche Lösung geben. Sein Favorit bleibe die Fresenius-Aktie. Bei Siemens Healthineers sei die operative Qualität des Unternehmens nicht hinreichend eingepreist.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:33 Uhr rutschte die Siemens Healthineers-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.6 Prozent auf 38.79 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 58.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 147’232 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 11.6 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 07.05.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

