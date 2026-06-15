CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
47.48CHF
2.10CHF
4.63 %
15.06.2026
SWX
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16.06.2026 07:13:15
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
48.74 CHF 4.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Live-Veranstaltungen seien weltweit unverändert angesagt, schrieb Annick Maas am Montag. Besonders bei den Beziehern niedrigerer Einkommen rangierten sie auf der Beliebtheitsskala weit oben./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 15:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
53.15 €
|
Abst. Kursziel*:
76.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
53.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.36%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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