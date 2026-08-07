MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31.47 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.776 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’844.61 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 06.08.2026 auf 58.05 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84.46 Prozent.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5.56 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch