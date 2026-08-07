CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender CTS Eventim-Einstieg?
|
07.08.2026 10:02:29
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen CTS Eventim-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31.47 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.776 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’844.61 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 06.08.2026 auf 58.05 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84.46 Prozent.
Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich jüngst auf 5.56 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CTS Eventim-Aktie auf 25.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.07.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)