CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit seiner um neun Prozent erhöhten Umsatzprognose liege er nun über der Konsensschätzung, schrieb Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf starke Ticketverkäufe im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Jahresziele des Ticketvermarkter und Event-Veranstalter wertete Paganetty als zurückhaltend. Sie könnten vor dem Kapitalmarkttag im zweiten Halbjahr angehoben werden./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.50 €
|
Abst. Kursziel*:
73.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.67%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
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