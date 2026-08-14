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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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CTS Eventim-Investment im Blick 14.08.2026 10:02:28

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in CTS Eventim eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

CTS Eventim
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Das CTS Eventim-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 98.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 102.041 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’857.14 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Anteils am 13.08.2026 auf 57.40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 41.43 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von CTS Eventim belief sich zuletzt auf 5.60 Mrd. Euro. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des CTS Eventim-Papiers bei 25.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com
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