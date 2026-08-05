CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kennzahlen voraus
|
05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Was Experten von der CTS Eventim-Bilanz erwarten.
CTS Eventim wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,749 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CTS Eventim noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 806,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 795,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,29 EUR, gegenüber 2,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,20 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,08 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.07.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu CTS Eventim
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.06.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09.06.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|23.08.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.