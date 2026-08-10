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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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11.08.2026 10:45:29

CTS Eventim Outperform

CTS Eventim
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Annick Maas befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem White-Label-Geschäft des Unternehmens, das Partnern Ticketverkaufstechnologie, CRM, Merchandising und Transaktionsdienstleistungen bereitstellt. Auch wenn dieser Geschäftsbereich relativ klein sei, verdeutliche er, wie CTS Eventim über den reinen Ticketvertrieb hinausgewachsen sei und seine Rolle entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei Veranstaltungen ausgebaut habe, schrieb sie./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 12:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
57.50 € 		Abst. Kursziel*:
63.48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.37%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
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