CTS Eventim 54.95 CHF 0.73% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.