CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.55 €
|
Abst. Kursziel*:
70.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.21%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
07.08.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: CTS Eventim informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.07.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)