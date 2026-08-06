CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem im Jahresvergleich achtprozentigen Anstieg des Umsatzes des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Anstieg dürfte vor allem vom Ticket-Geschäft gekommen sein. Die operative Marge (Ebitda) werde allerdings zurückgegangen sein./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.90 €
|
Abst. Kursziel*:
66.38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.11%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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