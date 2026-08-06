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CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

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10.08.2026 08:30:34

CTS Eventim Buy

CTS Eventim
54.08 CHF -1.66%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim vor Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet mit einem im Jahresvergleich achtprozentigen Anstieg des Umsatzes des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Der Anstieg dürfte vor allem vom Ticket-Geschäft gekommen sein. Die operative Marge (Ebitda) werde allerdings zurückgegangen sein./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.90 € 		Abst. Kursziel*:
66.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.11%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
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07:18 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.06.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
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