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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

35.96
CHF
1.07
CHF
3.07 %
14:57:38
SWX
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13.10.2026 13:12:34

Commerzbank Sector Perform

Commerzbank
36.07 CHF 0.68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal ihre Schätzungen. Auch wenn sich die Vorteile des gestiegenen Zinsniveaus großteils erst nach dem dritten Quartal bemerkbar machen würden, führe die Berücksichtigung höherer Zinsen zu ihrem neuen Kursziel. Mit Blick auf den anstehenden Bericht geht die Analystin davon aus, dass der Schwerpunkt auf der Commerzbank als eigenständiges Finanzinstitut liegen werde. Allerdings dürften auch die Auswirkungen etwaiger Initiativen der Unicredit zur Sprache kommen./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Commerzbank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Commerzbank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
38.78 € 		Abst. Kursziel*:
5.72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
38.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.89%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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