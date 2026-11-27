L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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27.11.2026 15:58:22
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester
Mit dem LUS-DAX geht es am Freitag aufwärts.
Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.55 Prozent stärker bei 25’364.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’287.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’467.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’604.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 26’367.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 27.11.2025, mit 23’777.00 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3.25 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Punkten.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 790.20 EUR), Infineon (+ 1.97 Prozent auf 43.19 EUR), Deutsche Bank (+ 1.58 Prozent auf 30.29 EUR), Siemens Energy (+ 1.30 Prozent auf 118.52 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.19 Prozent auf 339.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Commerzbank (-3.27 Prozent auf 32.21 EUR), Beiersdorf (-1.20 Prozent auf 82.54 EUR), adidas (-1.06 Prozent auf 171.90 EUR), Bayer (-0.91 Prozent auf 52.34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.81 Prozent auf 584.40 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5’062’428 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214.306 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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