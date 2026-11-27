DAX 40 998032 / DE0008469008
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27.11.2026 15:58:22
DAX aktuell: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.33 Prozent stärker bei 25’299.63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.051 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.769 Prozent auf 25’409.54 Punkte an der Kurstafel, nach 25’215.52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’472.18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’292.76 Zählern.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 1.58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’590.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der DAX bei 26’367.24 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 23’767.96 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.10 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3.20 Prozent auf 790.20 EUR), Infineon (+ 1.97 Prozent auf 43.19 EUR), Deutsche Bank (+ 1.58 Prozent auf 30.29 EUR), Siemens Energy (+ 1.30 Prozent auf 118.52 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.19 Prozent auf 339.80 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Commerzbank (-3.27 Prozent auf 32.21 EUR), Beiersdorf (-1.20 Prozent auf 82.54 EUR), adidas (-1.06 Prozent auf 171.90 EUR), Bayer (-0.91 Prozent auf 52.34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.81 Prozent auf 584.40 EUR).
Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’062’428 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 214.306 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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