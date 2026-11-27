Am Freitag legt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.87 Prozent auf 25’433.73 Punkte zu. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.051 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’409.54 Zählern und damit 0.769 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’215.52 Punkte).

Bei 25’472.18 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25’375.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2.11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25’590.77 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’367.24 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Stand von 23’767.96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3.64 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27’001.67 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 4.24 Prozent auf 44.15 EUR), Rheinmetall (+ 4.04 Prozent auf 796.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.47 Prozent auf 121.06 EUR), HOCHTIEF (+ 2.56 Prozent auf 344.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.98 Prozent auf 350.90 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Commerzbank (-2.55 Prozent auf 32.45 EUR), Beiersdorf (-1.13 Prozent auf 82.60 EUR), adidas (-0.89 Prozent auf 172.20 EUR), Hannover Rück (-0.67 Prozent auf 295.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’745’495 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 214.306 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.64 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch