Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 0.86 Prozent fester bei 25’431.29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.051 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.769 Prozent auf 25’409.54 Punkte an der Kurstafel, nach 25’215.52 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’292.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’472.18 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2.10 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der DAX bei 25’590.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’367.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’767.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3.32 Prozent auf 791.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.85 Prozent auf 353.90 EUR), Infineon (+ 2.68 Prozent auf 43.49 EUR), Daimler Truck (+ 2.02 Prozent auf 43.00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.90 Prozent auf 30.38 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-1.89 Prozent auf 32.67 EUR), Beiersdorf (-0.96 Prozent auf 82.74 EUR), Hannover Rück (-0.81 Prozent auf 295.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.55 Prozent auf 38.27 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 9’739’368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.306 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch