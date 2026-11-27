DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursverlauf
|
27.11.2026 17:58:34
Freitagshandel in Frankfurt: DAX klettert letztendlich
Der DAX notierte zum Handelsende im Plus.
Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 0.86 Prozent fester bei 25’431.29 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.051 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.769 Prozent auf 25’409.54 Punkte an der Kurstafel, nach 25’215.52 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25’292.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’472.18 Einheiten.
DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2.10 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der DAX bei 25’590.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’367.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23’767.96 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3.32 Prozent auf 791.10 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.85 Prozent auf 353.90 EUR), Infineon (+ 2.68 Prozent auf 43.49 EUR), Daimler Truck (+ 2.02 Prozent auf 43.00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.90 Prozent auf 30.38 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Commerzbank (-1.89 Prozent auf 32.67 EUR), Beiersdorf (-0.96 Prozent auf 82.74 EUR), Hannover Rück (-0.81 Prozent auf 295.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.55 Prozent auf 38.27 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 9’739’368 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.306 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
KGV und Dividende der DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deutsche Bank am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’441.24
|0.90%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.