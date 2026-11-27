L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
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27.11.2026 12:26:18
Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag
Der LUS-DAX macht aktuell Gewinne.
Am Freitag steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.75 Prozent im Plus bei 25’415.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’326.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’467.00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 25’604.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der LUS-DAX auf 26’367.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23’777.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.46 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4.24 Prozent auf 44.15 EUR), Rheinmetall (+ 4.04 Prozent auf 796.60 EUR), Siemens Energy (+ 3.47 Prozent auf 121.06 EUR), HOCHTIEF (+ 2.56 Prozent auf 344.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.98 Prozent auf 350.90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-2.55 Prozent auf 32.45 EUR), Beiersdorf (-1.13 Prozent auf 82.60 EUR), adidas (-0.89 Prozent auf 172.20 EUR), Hannover Rück (-0.67 Prozent auf 295.60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.64 Prozent auf 585.40 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’745’495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.306 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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