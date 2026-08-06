D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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06.08.2026 22:08:00
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Der Quantensektor ist um eine Berichtvorlage reicher: D-Wave Quantum hat seine Bücher geöffnet und die Aktie reagiert prompt auf die Zahlen.
D-Wave Quantum hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. Der Vertreter der Quantencomputerbranche hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2026 abermals rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,13 US-Dollar, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Minus von 0,550 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Damit hielt sich D-Wave schlechter als erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatte sich im Vorfeld auf -0,085 US-Dollar je Aktie belaufen.
Der Umsatz entwickelte sich minimal negativ und fiel von 3,095 Millionen US-Dollar auf 3,076 Millionen US-Dollar an. Experten hatten dem Unternehmen zuvor Erlöse von 4 Millionen US-Dollar zugetraut - diese Erwartungen konnte das Unternehmen ebenso nicht erreichen.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigte sich an der NASDAQ 9,28 Prozent schwächer bei 19,41 US-Dollar.
Claudia Stephan, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 06.08.2026
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