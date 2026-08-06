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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Aktuelle Analyse im Blick 06.08.2026 10:43:46

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Deutsche Bank AG: Hold-Note für Siemens-Aktie

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Siemens-Aktie aus.

Siemens
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Deutsche Bank Research hat Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Siemens habe ein solides Zahlenwerk zum dritten Quartal vorgelegt, das voraussichtlich eine Anhebung der Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) im niedrigen einstelligen Prozentbereich nach sich ziehen werde, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da jedoch die meisten Wettbewerber im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung bereits überdurchschnittlich gute Zahlen gemeldet hätten, dürfte die Prognoseanhebung kaum überrascht haben. Dass die Prognose für die Sparte Digital Industries nicht angehoben worden sei, könnte heute sogar negativ aufgenommen werden. Positiv wertete er hingegen die Klärung der steuerlichen Behandlung der Siemens-Healthineers-Abspaltung.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:27 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.9 Prozent auf 272.00 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 0.74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 664’442 Siemens-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 16.2 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Siemens voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:56 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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