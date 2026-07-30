Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/26 sei für Carl Zeiss bislang erneut herausfordernd gewesen, geprägt von schwachem Wachstum und rückläufigen Margen, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst wartet auf den Amtsantritt der neuen Konzernchefin Bronwyn Brophy O?Connor, um ein besseres Bild ihrer strategischen Prioritäten zu erhalten./rob/err/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.74%
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Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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30.07.26
|EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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