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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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10:18:42
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31.07.2026 09:41:25

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäftsjahr 2025/26 sei für Carl Zeiss bislang erneut herausfordernd gewesen, geprägt von schwachem Wachstum und rückläufigen Margen, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst wartet auf den Amtsantritt der neuen Konzernchefin Bronwyn Brophy O?Connor, um ein besseres Bild ihrer strategischen Prioritäten zu erhalten./rob/err/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.00 € 		Abst. Kursziel*:
-9.68%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.74%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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