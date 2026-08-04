TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 1.11 Prozent auf 3’995.92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525.120 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.005 Prozent auf 3’951.84 Punkte an der Kurstafel, nach 3’952.05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’005.23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’949.20 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’899.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3’707.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der TecDAX mit 3’772.38 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.25 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.86 Prozent auf 29.28 EUR), Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), JENOPTIK (+ 4.26 Prozent auf 39.16 EUR), PVA TePla (+ 3.87 Prozent auf 35.44 EUR) und SMA Solar (+ 3.73 Prozent auf 54.20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-6.17 Prozent auf 139.80 EUR), Kontron (-2.73 Prozent auf 20.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 31.14 EUR), Nemetschek SE (-1.20 Prozent auf 57.85 EUR) und Drägerwerk (-0.53 Prozent auf 113.00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’696’408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 181.994 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch