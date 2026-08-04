Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Marktbericht
|
04.08.2026 15:58:16
TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich nachmittags fester
Der TecDAX entwickelt sich heute positiv.
Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 1.11 Prozent auf 3’995.92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 525.120 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.005 Prozent auf 3’951.84 Punkte an der Kurstafel, nach 3’952.05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’005.23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’949.20 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’899.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, lag der TecDAX noch bei 3’707.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wurde der TecDAX mit 3’772.38 Punkten gehandelt.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.25 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.86 Prozent auf 29.28 EUR), Infineon (+ 4.29 Prozent auf 64.11 EUR), JENOPTIK (+ 4.26 Prozent auf 39.16 EUR), PVA TePla (+ 3.87 Prozent auf 35.44 EUR) und SMA Solar (+ 3.73 Prozent auf 54.20 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Elmos Semiconductor (-6.17 Prozent auf 139.80 EUR), Kontron (-2.73 Prozent auf 20.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 31.14 EUR), Nemetschek SE (-1.20 Prozent auf 57.85 EUR) und Drägerwerk (-0.53 Prozent auf 113.00 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’696’408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 181.994 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: TecDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX aktuell: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
05.08.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu JENOPTIK AG
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|18.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG