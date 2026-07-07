Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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07.07.2026 07:44:42
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Carl Zeiss Meditec
26.64 CHF -1.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Analystin Susannah Ludwig am Montag nach einem Gespräch mit dem Medizintechnikkonzern im Vorfeld der Quartalszahlen am 3. August./rob/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
26.10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
28.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
28.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.94%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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