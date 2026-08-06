TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet

Das Carl Zeiss Meditec-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 192.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51.989 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 30.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’574.21 EUR wert. Damit wäre die Investition 84.26 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Carl Zeiss Meditec eine Börsenbewertung in Höhe von 2.71 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Carl Zeiss Meditec-Papiere fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers bei 34.50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch