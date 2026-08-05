DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
51.40CHF
0.90CHF
1.78 %
11:19:11
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.08.2026 09:50:42
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.12 €
|
Abst. Kursziel*:
10.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.43%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
05.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|51.28
|1.54%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:47
|
Bernstein Research
ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|10:43
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Beteiligungs Buy
|10:40
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|10:01
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|09:52
|
Deutsche Bank AG
Fraport Hold
|09:51
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novo Nordisk Neutral
|09:50
|
Barclays Capital
DHL Group Overweight