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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktuelle Analyse im Blick 06.08.2026 10:43:46

Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

DHL Group
51.71 CHF -0.05%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 10:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 55.16 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 268’659 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 23.1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (e

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
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