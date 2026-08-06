Barclays Capital gibt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 10:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.8 Prozent auf 55.16 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 268’659 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 23.1 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT



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