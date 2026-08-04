Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Plus

Am Dienstag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0.77 Prozent höher bei 18’667.27 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 88.928 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.224 Prozent auf 18’566.04 Punkte an der Kurstafel, nach 18’524.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’549.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’678.84 Punkten.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 18’539.82 Punkten bewertet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 18’008.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’083.71 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.56 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Stabilus SE (+ 6.93 Prozent auf 16.04 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 6.92 Prozent auf 15.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.50 Prozent auf 29.18 EUR), Vincorion (+ 5.40 Prozent auf 19.33 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 4.85 Prozent auf 56.20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Kontron (-3.10 Prozent auf 20.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.58 Prozent auf 30.96 EUR), HelloFresh (-2.33 Prozent auf 3.39 EUR), 1&1 (-2.05 Prozent auf 19.10 EUR) und HAMBORNER REIT (-1.82 Prozent auf 4.31 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 1’216’326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.679 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 2.31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch