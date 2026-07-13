FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal schrieb Falko Friedrichs, dass die Margenprognose des Medizintechnikunternehmens für das Gesamtgeschäftsjahr schwer erreichbar erscheine. Er begründete dies auch damit, dass ein Erreichen von einer positiveren Entwicklung bei refraktiven Laserbehandlungen in China abhängt. Er wäre daher nicht überrascht, falls das Management zur Zahlenvorlage nun eher das untere Ende der Prognosespanne avisieren würde./ck/rob/bek;