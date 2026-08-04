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SDAX-Marktbericht 04.08.2026 15:58:16

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu

Der SDAX verbucht aktuell Zuwächse.

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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.59 Prozent fester bei 18’634.14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 88.928 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.224 Prozent höher bei 18’566.04 Punkten, nach 18’524.47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’549.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18’671.96 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 18’539.82 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 18’008.68 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 17’083.71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.37 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.30 Prozent auf 15.65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.86 Prozent auf 29.28 EUR), Stabilus SE (+ 6.80 Prozent auf 16.02 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5.60 Prozent auf 56.60 EUR) und STO SE (+ 4.06 Prozent auf 99.90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Kontron (-2.73 Prozent auf 20.68 EUR), HAMBORNER REIT (-2.28 Prozent auf 4.29 EUR), HelloFresh (-2.05 Prozent auf 3.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.01 Prozent auf 31.14 EUR) und tonies (-1.95 Prozent auf 12.04 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 678’749 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht im SDAX mit 3.679 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.58 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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