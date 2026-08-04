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TecDAX-Performance 04.08.2026 17:58:14

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Am zweiten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

SAP
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Der TecDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.88 Prozent höher bei 3’986.89 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 525.120 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.005 Prozent leichter bei 3’951.84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3’952.05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’005.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’949.20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 3’899.62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’707.85 Punkte. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Wert von 3’772.38 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.00 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6.50 Prozent auf 29.18 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.28 Prozent auf 79.50 EUR), JENOPTIK (+ 4.21 Prozent auf 39.14 EUR), SMA Solar (+ 4.02 Prozent auf 54.35 EUR) und Infineon (+ 3.66 Prozent auf 63.72 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-3.89 Prozent auf 143.20 EUR), Kontron (-3.10 Prozent auf 20.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.58 Prozent auf 30.96 EUR), Nemetschek SE (-2.22 Prozent auf 57.25 EUR) und EVOTEC SE (-1.20 Prozent auf 3.45 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6’520’581 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 181.994 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.39 zu Buche schlagen. Mit 8.42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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