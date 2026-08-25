NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister kürzte er nach dem enttäuschenden zweiten Quartal seine kurzfristigen Prognosen. Cancom habe in Deutschland wohl Marktanteile an Bechtle verloren. Bechtle und Inficon sind die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr./ag/ck;